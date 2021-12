Vie du journal – Adieu Maeva

Comme un malheur n’arrive jamais seul, un deuxième décès est venu frapper le journal hier. C’est avec stupeur qu’on a appris que notre collaboratrice Maeva Rabetafika a rendu l’âme dans la nuit du mardi à l’hôpital Befelatanana. Souffrante depuis six mois, Maeva notre préposé à l’accueil a fini par céder à la maladie alors que ces derniers temps son état allait mieux. Son cœur a finalement lâché.

Maeva a rejoint le groupe L’Express il y a douze ans . Elle s’occupait de la caisse au début avant d’être mutée à l’ accueil par la suite. Dévouée et serviable, Maeva accomplit sa tâche avec professionnalisme et rigueur. Elle était toujours là même si la maladie l’a considérablement affaiblie. Elle avait du mal à marcher mais elle tenait à rejoindre son poste jusqu’au moment où son état ne le permettait plus.

Elle s’est faite soigner à l’hôpital et son état de santé s’est amélioré.

Maeva laisse une orpheline de 13 ans. Le journal s’associe au deuil de la famille dans ce t te dure épreuve.