Tom Andriamanoro – Un homme multidisciplinaire nous quitte

Notre chroniqueur du samedi Tom Andriamanoro, décédé mardi a été un homme qui avait plusieurs cordes à son arc. Après avoir fait sa carrière professionnelle dans l’aviation civile au sein de la compagnie Air Madagascar puis de l’Asecna à Dakar, il est rentré à Madagascar. Il reprenait son dada qui était le journalisme. Tom Andriamanoro avait écrit dans les magazines Papango d’Air Madagascar et Go to Madagascar avant de prêter sa belle plume au journal L’Observateur puis L’Express de Madagascar.

Comme son petit frère Samy Andriamanoro, il était également un grand amateur de jazz tout en étant un excellent parolier en malgache et en français. Et comme son autre frère, feu Eddy Andriamanoro, la belle voix de la deuxième chaîne de la RNM, Tom Andriamanoro était un inconditionnel de la grande équipe de football l’As Saint-Michel des années 70. Comme tous les Malgaches, il était un fervent supporter des Barea.

Dans ses chroniques hebdomadaires dans notre journal, Tom Andriamanoro a montré sa grande richesse culturelle, sa grande maitrise de la langue française. Perfectionniste, il ne tolérait aucune faute.

Le journal perd ainsi un précieux collaborateur alors que les lecteurs pleurent un monument de l’écriture.