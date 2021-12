Basketball – L’afrobasket U18 en ligne de mire

Le bilan de 2021 de la Fédération malgache de basketball mérite tous les honneurs. L’année 2022, elle, sera axée sur la préparation des Jeux des îles de l’océan Indien.

L’année 2022 sera celle où la FMBB mettra l’accent sur le renforcement de la coopération ou du partenariat avec la Confédération africaine ou la Fédération internationale de basketball. La Grande île compte aussi accueillir, pour la deuxième fois, l’Afrobasket men U18 en 2022 qui sera une année d’innovation avec l’organisation du cham­pionnat national pour la conférence Est N1A dames et hommes dans la région Atsinanana, et dans la région Diana pour la conférence Ouest (mois d’avril-mai).

De janvier à avril 2022 seront successivement organisés à Antananarivo, le smatch-in (15-23 janvier), junior NBA Madagascar (janvier-mars), school tournament 3×3 (U15-U18) du 12 au 13 mars, et le regroupement des séniors aura lieu du 26 mars au 9 avril. Le mois de juillet sera marqué par la phase finale de l’Afrobsket U18 Garçons (21- 31 juillet). Le mois d’août sera consacré à quatre cham­pionnats nationaux (U14 garçons et filles à Bongolava du 6 au 4 août, U16 garçons et filles à Anosy du 13 au 21 aout, vétérans dames et hommes à Sava du 20 au 28 aout et U18 filles et garçons à Betsiboka, à la même date.

Les mois d’octobre et de novembre 2022 verra l’organisation du « Final Four N1A » dames et hommes. Et en novembre, se jouera le championnat d’Afrique 3×3.

Vitrine de réussite

La Fédération malgache de basketball (FMBB), sous la houlette de son président, Jean Michel Ramaroson, n’a pas lésiné sur les moyens pour faire du basketball une vitrine de réussite organisationnelle, aussi bien dans la capitale que dans les ligues régionales. Les faits qui ont marqué l’exercice 2021 sont les championnats nationaux N1A hommes et dames en deux phases. L’équipe masculine de COSPN et celle féminine de MB2ALL ont décroché le titre de cham­pions de Madagascar.

Cette année qui touche à sa fin a aussi vu la premiè­re participation de Madagas­car au Global skills challenge U15. Nos jeunes joueuses ont atteint les quarts de finale du championnat du monde, tandis que les garçons se sont arrêtés aux huitièmes de finale. Pour une première participation au Mondial Global skills challenge U15 joué à distance, les protégés du coach Angelo Ravelo­nirina ont été battus par les représentants de la Mongolie en huitièmes de finale de la compétition sur le temps : 138’ pour 111 points (pour les Mongols) contre 144’ pour 114 points (pour Madagascar).

L’année 2021 a été enfin une année d’élection pour la FMBB. Jean Michel Rama­roson a été réélu, à l’unanimité des ligues régionales hier, pour un quatrième mandat à la tête de la FMBB. Totale confiance ou confiance totale, c’est selon et les ligues régionales ont toutes été dotées d’un tableau électronique pour faciliter la gestion des matches.