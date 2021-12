Aire protégée Mahavoky-Kinkony – Cinq ans de prison ferme pour déforestation

Cinq personnes ont écopé de peines de prison et d’amende pour avoir commis des destructions dans cette aire protégée comprise dans les zones humides.

LOURDE amende de cinq millions ariary et cinq ans d’emprisonnement ferme pour quatre personnes qui ont été arrêtées pour avoir commis un défrichement ou déforestation dans la zone protégée « Complexe Mahavavy-Kinkony », dans le district de Mitsinjo, le 9 novembre. Les arrestations ont pu se réaliser grâce à la coopération de la Gen­darmerie nationale locale, du maire de la commune urbaine de Mitsinjo ainsi que des gérants des aires protégées d’Asity Mada­gasikara, du fokontany de Tsiandrarafa et de l’Alliance Voahary Gasy.

Le procès s’est déroulé le 16 décembre, à Mahajanga. La Nouvelle aire protégée Mahavavy-Kinkony est située dans le complexe des zones humides, dans le district de Mitsinjo. Sa création a eu lieu le 21 avril 2015.

Les infractions sont punies par la loi 2015-005 modifiant le Code de gestion des aires protégées ou « COAP », qui pénalise les activités dans les régions environnantes et centrales, telles que l’accès et l’utilisa­tion des ressources naturelles, la coupe, la pêche, la chasse et le piégeage des animaux, la destruction ou l’enlèvement de la végétation, toute utilisation du feu ou la déforestation, les activités minières, le dépôt, l’élimination, l’utilisation illégale du site.