Sécurisation des fêtes de fin d’année – Des patrouilles dans les grandes villes

Les fêtes de fin d’année et du nouvel An seront hautement sécurisées. Des éléments de la police et de la gendarmerie seront mobilisés pour assurer la sécurité dans toutes les grandes villes.

Les éléments des forces de l’ordre ont déjà avisé la population que la sécurisation des fêtes de fin d’année et du nouvel An sera renforcée. Des patrouilles seront menées dans tous les coins pour maintenir l’ordre public. Tout acte visant à perturber la sécurité ne serait donc pas admissible à entendre l’explication des responsables de la Police nationale, hier.

Beaucoup de familles ont planifié de rester chez soi durant la nuit de la Saint Sylvestre. Il y en a ceux qui optent pour les cérémonies organisées dans les espaces et les salles de fêtes. Durant ces évènements, des patrouil­les permanentes sont prévues pour assurer la sécurisation des personnes, notamment aux alentours des endroits populeux. Les mesures ont déjà été appliquées depuis la fête de la Nativité durant laquelle les temples religieux ont été pris d’assaut par les fidèles. Le nombre des agents mobilisés est multiplié pour contrôler la circulation, surveiller les lieux publics et autres.