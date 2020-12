Maltraitance d’enfant – Hasina s’en sort avec du sursis

Hier, l’habitant de Soavimasoandro, jugé pour « maltraitances » sur son fils, a été condamné à trois ans de prison avec sursis en plus d’une amende d’un million d’ariary.

Trois ans de prison avec sursis, assortis d’une amende d’un million d’ariary, également avec sursis. C’est le verdict prononcé, hier matin, dans la salle 3 du tribunal de première instance d’Antanana­rivo concernant Hasina le père de famille qui a donné des coups de balai à son fils Dylan, le 14 décembre, à Soavimasoandro. Des proches et l’avocat de la famille étaient présents au palais de la Justice, à Anosy, pour apprendre le jugement.

C’est évident, ils se sont finalement sentis soulagés. Hasina a été renvoyé devant la barre, jeudi dernier, sous l’accusation de maltraitance. Face au juge, il a essayé de clarifier la raison pour laquelle il a battu son fils.

Libération

Selon lui, il n’a jamais pensé à le torturer, mais juste à lui donner une correction. Son garçon a souvent été remis à la famille à cause de son insolence à l’école. En une année, il a trois fois changé d’établissement, comme l’ont raconté ses parents. Ce qui a mis son père en colère, l’amenant ainsi à recourir à une mesure un peu plus sévère.

L’accusé a reconnu ses torts depuis qu’il a été enquêté par la police des mœurs et de la protection des mineurs. Au tribunal, il a encore démontré qu’il aimait et aimera toujours son enfant. « C’est mon fils aîné. Je veux qu’il soit le meilleur et me rende fier », a-t-il essayé de faire comprendre au juge, lors du procès. L’émotion était palpable surtout parmi l’assistance. L’avocat a défendu bec et ongles son client dont l’état de santé est, selon lui, vulnérable. Il a donc demandé une liberté provisoire pour lui. Le magistrat du siège ne le lui a pas accordé. Le prévenu a été reconduit en prison, dans la maison centrale d’Antanimora, jusqu’à ce que le verdict soit connu. La famille a été toute joyeuse en attendant l’acte du tribunal ordonnant la libération du prévenu de la prison. Ce dernier devrait sortir dans l’après-midi même. L’enfant confié par le tribunal à un centre de rééducation pourra également retourner auprès des siens, selon les informations glanées.