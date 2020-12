Imerintsiatosika – La gendarmerie diligente deux enquêtes

Deux enquêtes vont bon train, l’une pour l’attaque et le saccage de la brigade, et l’autre pour les coups et blessures volontaires (CBV) causant le décès d’un présumé bandit. Elles concernent la récente affaire saillante d’Imerintsiatosika. Pour la première, une dizaine de manifestants se trouvent mis en garde-à-vue à la gendarmerie d’Arivonimamo. Des preuves auraient déjà été recueillies, justifiant leur participation à l’émeute et la destruction des biens de la gendarmerie.

L’autre interrogatoire porte sur le décès du supposé malfaiteur. Une équipe de la section des recherches criminelles a été envoyée sur place pour auditionner les gendarmes qui ont arrêté cet homme. Pas plus de détails n’ont filtré à l’issue de ces premières démarches entamées par la gendarmerie.

Selon les informations recueillies, la famille du défunt a effectué une décharge auprès du médecin-chef, suivant laquelle, elle a récupéré le corps sans être autopsié. Elle n’aurait pas d’argent pour réaliser l’examen médicolégal. « Il n’y a eu ni contrainte ni menace. Elle a fait de tout son engagement et de sa volonté », raconte une source locale.