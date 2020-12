Bavure à Amparafaravola – Enquête de l’organe mixte de conception

Une enquête mixte. C’est la décision prise au lendemain d’un événement tragique qui s’est déroulé dans le village d’Ampasika, sise dans la commune d’Andilana Nord, district d’Amparafara­vola. Des faits désignés com­me étant une bavure militaire ont, notamment, causé la mort d’une personne.

L’enquête pour identifier les causes et les responsables des faits sera donc, menée par l’Organe mixte de conception (OMC), local. Il s’agit d’une entité sous la houlette du représentant de l’État, en l’occurrence, le chef district et des responsables des Forces de défense et de sécurité (FDS). Les faits se sont déroulés dans la matinée de lundi. Dix-huit personnes se sont introduites sur un site d’exploitation minière géré par une coopérative locale et surveillé par des éléments de l’armée.

Une rixe a alors éclaté entre les personnes ayant fait une incursion sur le site d’exploitation minière et les militaires chargés de sa sécurisation. Un coup de feu serait parti des rangs des éléments de l’armée et a mortellement touché à tête un de leur vis-à-vis. Les militaires auraient, par ailleurs, imposé des sévices physiques aux individus s’étant introduites dans la carrière minière. Ils seraient allés jusqu’à leur ordonner de s’adonner mutuellement à des actes sexuels.

Dans un communiqué de presse où il annonce la prise en main de l’affaire par l’OMC, le ministère de la Défense nationale affirme qu’« en attendant les résultats de l’enquête, des mesures ont été d’emblées prises », contre les militaires impliqués dans les faits d’Amparafaravola. Le département sis à Ampa­hibe ajoute, que des sanctions sévères seront prises si les exactions sont avérées et démontrées. Ceci indépendamment des poursuites judiciaires.