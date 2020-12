Ankaditapaka – Une directrice d’une banque assassinée

La directrice d’une banque à Tanjombato et sa cousine ont été victimes d’un crime odieux, chez elles, à Ankaditapaka Nord. La police a constaté leurs corps, hier. Mort suspecte.

La brigade criminelle de première section (BC1) a été appelée à constater deux corps sans vie, hier matin, dans le quartier d’Ankaditapaka Nord. Âgée de 43 ans, Sarah Mayer-Pinet, directrice d’une banque située à Tanjombato, et sa cousine de 63 ans, ont été retrouvées mortes chez elles. Elles vivaient ensemble et occupaient le deuxième étage d’un building de six étages, à proximité de l’école de Sacré Cœur d’Antanimena.

Des collègues de la quadragénaire sont venus la voir, hier vers 10 heures. Selon eux, elle était injoignable depuis un certain temps. Cela leur semblait étrange puisqu’elle répondait toujours au téléphone. Elle ne se présentait pas non plus au bureau depuis samedi dernier.

Ses collaborateurs ont alors décidé de se rendre à son domicile. Ils ont prévenu le chef fokontany qui a ensuite demandé de l’aide auprès de la police du commissariat du troisième arrondissement pour vérifier la maison. Ils auraient cassé la porte pour pouvoir y entrer.

À l’intérieur, ils ont découvert des traces de sang, puis les corps de la directrice et de sa cousine. « C’était comme si l’une d’elles avait été entraînée depuis une chambre vers la salle à manger », explique Andy Solofolala, chef du fokontany. A en croire les indices glanés par la police, les dépouilles présentaient des traces de coups d’objet tranchant, probablement d’un ciseau qui a, de plus, été abandonné près d’elles.

Sens dessus dessous

Selon l’entourage, il a vu la quadragénaire, la dernière fois, vendredi 25 décembre. Puis dimanche vers 3 heures du matin, un gardien posté sur les lieux aurait entendu une personne criant une seule fois au secours. Il n’aurait pas pensé que l’alerte pouvait venir de ces dames.

En proie à une vive émotion, d’autres locataires du building n’ont pas voulu donner leurs versions des faits. Ils n’auraient pas remarqué grand-chose pendant ce temps. Les éléments du constat portent immédiatement à croire que les deux victimes auraient été assassinées dans des circonstances atroces. Leur chambre était sens dessus dessous. Elles se seraient fait voler leur portable. Pourtant, la voiture de la directrice restait bien garée sur son parking habituel. Elle est intacte. Le mobile du crime pourrait reposer sur un règlement de compte, selon certaines indiscrétions. Les investigations de la BC1 le détermineront.

Dans l’après-midi, l’équipe du bureau municipal d’hygiène (BMH) a récupéré les défuntes avec leur camionnette après le constat de la police. Une odeur nausé abonde a envahi l’immeuble. Elle se sent dès l’extérieur, près de l’accès principal. La famille des victimes était présente sur place.