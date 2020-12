Agriculture – Les projets ruraux mis en avant

Abandon. La plupart des jeunes entrepreneurs ruraux sont démotivés par les obstacles rencontrés dans les phases de lancement de leurs projets selon les observations du conseil régional sur la formation agricole et rurale de la région Analamanga. Un constat exposé, hier à Anke­rana, par le conseil régional après une étude effectuée par le Programme de formation professionnelle et d’amélioration de la productivité agricole (Formaprod) à l’occasion de la dotation d’un financement pour les jeunes porteurs de projet dans le cadre de la réalisation des objectifs du programme.

« Cette situation nous a incités à organiser un concours destiné aux jeunes entrepreneurs ruraux formés par le Formaprod dans la région Analamanga pour la troisième fois consécutive » explique un responsable du Formaprod. Ainsi, Un jeune apiculteur d’Andramasina a remporté la 1ère place au concours de réalisation de projet 2019 organisé par le programme Formaprod. Il a gagné un million d’ariary. Ne disposant au début que d’une reine, il compte aujourd’hui de plus d’une centaine de ruches. Un tuteur qualifié d’Andramasina a aussi reçu un appui d’un millions d’ariary en équipement grâce à la qualité des formations qu’il a fournies.

Un équipement d’une valeur de un millions cinq cent mille ariary a été par ailleurs remis à un jeune d’Ambohidratrimo œuvrant dans le secteur poulet de chair. N’ayant pas encore été soutenu par le Formaprod, il a pu réaliser son projet à terme. « L’organisation du concours se poursuivra dans le but de revitaliser le secteur agriculture et élevage, de promouvoir la production rurale et d’encourager les jeunes à réaliser leurs projets » explique un des responsables du programme.