Trass Tsiadana – Bekoto et Silo en toute amitié

Tels deux camarades de longue date qui ne cessent de scander continuellement leur respect mutuel. Bekoto et Silo se sont plu à réjouir les mélomanes qui se sont joint à eux au Trass Tsiadana dans l’après-midi du samedi. Enivrant de bout en bout, le duo séduit par leur complicité devenu mythique et appréciée de tous depuis plus d’une décennie aussi maintenant. Complices, taquins et par-dessus tout complémentaires, les deux musiciens et chanteurs émérites qu’ils sont ont gratifié le public d’une belle prestation. Se renvoyant constamment la balle sur la scène du Trass Tsiadana, ils ont fait voyager l’assistance aux rythmes de leurs mélodies à deux. Bekoto à la guitare, Silo au piano, le duo transporte son public en revisitant tour à tour les chansons qui ont fait leur légende respective. De « Paiso rakena » à « Aza misara-mianakavy » en passant par « Efa ela » et « Lendrema », Bekoto émeut ses inconditionnels. Tandis qu’avec lui, Silo n’en demeure pas tout aussi dynamique en chantant aussi ses chansons les plus connus, depuis l’époque de SDF à Silography. Chaleureux et jovial, le duo Bekoto et Silo n’est pas prêt d’en finir avec les mélomanes de tous horizons et continueront toujours son épopée après Toamasina, Antananarivo et Antsirabe ce week-end.