Présentation des vœux – Nouvel an, nouvel élan

Il n’y aura pas de cérémonie de présentation des vœux à Iavoloha. Le chef de l’État défendra son bilan et présentera ses perspectives dans son allocution de fin d’année.

Change­ments majeurs. C’est ainsi que des sources auprès de la présidence de la République qualifient les innovations à apporter aux vœux présidentiels pour le nouvel an.

Autant sur la forme, que le fond, le discours des innovations serait apporté au discours de fin d’année du locataire d’Iavoloha. La raison principale serait qu’il n’y aura pas de cérémonie de présentation des vœux des corps constitués et diplomatique, à Iavoloha.

« Contrairement aux années précédentes, il n’y aura pas de cérémonie de présentation des vœux au palais d’État d’Iavoloha. Cela en raison de la politique d’austérité que s’impose l’État », indique une des sources avisées. Andry Rajoelina, président de la République, devrait l’annoncer officiellement durant son discours de fin d’année, demain, ajoute-t-elle.

Le traditionnel message à la nation, à l’occasion de la fin de l’année et en vue du discours du nouvel an, sera, néanmoins, maintenu. Il aura lieu demain donc, à 19 heures. Sauf changement, l’allocution présidentielle devrait durer une trentaine de minute.

Défis

Ce sera en cette occasion que Andry Rajoelina, adressera ses vœux à la population pour la nouvelle année. « Il y présentera également, le bilan de sa première année de mandat et exposera les perspectives et les chantiers de la nouvelle année », est l’information communiquée par l’une des sources proches de la présidence de la République.

Il est probable que le locataire d’Iavoloha réitère les défis qu’il a lancés, notamment, pour marquer le 60e anniversaire du retour à l’indépendance. La Concré­tisation de la plupart des challenges, est annoncée avant le 26 juin, jour de la fête nationale.

En matière d’infrastructure, il y a, notamment, la reconstruction du Rovan’Anta­nanarivo. Lors d’un culte au sein de l’église attenante au palais de la reine, pour marquer le début de son mandat, en janvier, il a annoncé que la réhabilitation du site sera terminée pour les 60 ans du retour à l’indépendance.

Un autre challenge lancé pour marquer le 60e anniversaire du retour à l’indépendance est la restitution des îles éparses. Un défi qui revêt des enjeux politiques et diplomatiques majeurs. La procédure a démarré, le 18 novembre, jour de la première réunion de la commission mixte comprenant la délégation malgache et française, au palais d’Andafiavaratra.

Toujours dans le cadre de la célébration de la fête nationale, Andry Rajoelina s’est lancé un défi environnemental. Cela consiste à planter soixante millions d’arbre, en une journée. Le chef de l’État compte associer tous les citoyens à ce challenge et les mobiliser pour planter au moins, un arbre, par personne.

Sauf changement, cette journée nationale de reboisement aura lieu le 19 janvier. Outre les projets en vue de la célébration des 60 ans du retour à l’indépendance, le président de la République devrait réitérer la Concrétisation de ses engagements de campagne ou « Velirano ».

La loi de finances 2020, qui sera mise en vigueur par ordonnance est annoncée comme l’articulation budgétaire de la mise en œuvre de l’initiative pour l’émergence de Madagascar (IEM), érigé en Plan émergence de Mada­gascar (PEM). À s’en tenir aux arguments martelés durant la dernière session parlementaire, l’exécution des prévisions du texte devrait booster la Concrétisation des « Velirano ».

Dans son discours de fin d’année et de présentation des vœux, new look, par ailleurs, Andry Rajoelina devrait apporter des réponses aux urgences problématiques socio-économiques qui lui ont donné du fil à retordre durant cette première année de mandat.

Le dossier Jirama et les problèmes d’eau et électricité qui vont avec est, vraisemblablement, incon­tour­nable. À cela s’ajoute la question du prix du carburant et les prix instables des produits de première nécessité. Il faudra, également, apporter des solutions aux maux de l’éducation et de l’enseignement supérieur. Une remise en état du système de santé s’impose, aussi. La lutte contre l’insécurité n’est pas en reste. Un sujet toujours d’actualité malgré les efforts déjà déployés.