Palais des sports et de la culture – Ambondrona sur une autre planète

Il n’est plus surprenant d’aller voir un concert du groupe Ambondrona qui se joue à guichet fermé ces dernières années. Hier, la bande à Kix enivre un public de tous âges.

« On ne change pas une formule qui gagne », voilà un leitmotiv qui anime sans aucun doute le groupe Ambondrona depuis un certain temps maintenant avant d’organiser l’un de ses concerts de grande envergure. Ladite formule est simple et au fur et à mesure que les années se succèdent on finit aussi par la connaitre par cœur, à savoir jouer avec les émotions et la nostalgie des fans. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le groupe Ambondrona excelle particulièrement dans ce domaine.

La preuve en est, ces dernières retrouvailles avec la bande à Kix au chant, Beranto à la guitare électrique, Honty à la basse, Ranto au clavier et Blanc à la batterie hier, au palais des Sports et de la Culture Mahamasina. « To ny nofy… », c’est à travers ce titre que le concert s’ouvre à un public venu nombreux envahir les lieux jouir une fois encore des tubes du groupe qu’ils connaissent tous sur le bout des lèvres.

Émouvant et entrainant

Un rendez-vous spectaculaire, sublimé par de beaux effets lumineux et une sonorisation qui a assuré sa part, a ainsi fait rêver les inconditionnels d’Ambondrona.

Se plaisant toujours à surprendre ses inconditionnels, Kix et sa bande continuent à émerveiller sur scène par leur charisme et leur complicité. À l’instar du mythique Mahaleo qu’il affectionne particulièrement et dont il a tenu à rendre un savoureux hommage lors du concert d’hier. Pour l’occasion, à la mémoire de ces monstres sacrés de la musique que sont Fafah et Dadah, Ambondrona a entre autres repris le titre « Tanalahy ny foko » de Mahaleo, sur un rythme assez folk qu’on ne lui reconnait pas, mais qu’il a brillamment su maîtriser. De même, l’émotion était aussi à son comble, lorsqu’en tant qu’invité surprise, le groupe Reko – Fy and his band rejoint la scène pour chanter son titre « Mitonia » avec Ambondrona. L’occasion pour le groupe d’apporter sa touche personnelle à la chanson de Fy Rasolofoniaina, mais aussi d’adouber déjà ce jeune groupe qui perce dans le milieu pop-rock évangélique actuel. Emouvant et toujours aussi électrisant, Ambondrona s’affirme déjà comme fin prêt pour conquérir mieux encore les prochaines décennies.

Ce dernier concert de l’année rentre déjà dans le cadre de la promotion de son prochain album intitulé « Ho soa hatrany » pour le groupe. La date du 5 avril est d’ailleurs déjà annoncée pour le Coliseum Antsonjombe,

suivit d’une grande tournée nationale. « Aza ela any !» comme disait son dernier single.