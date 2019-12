Musique – Ny Ony Rasolomahatratra se livre avec « Mozika »

D’une grande humilité, il s’est affirmé dans le milieu de la scène musicale nationale comme étant un guitariste émérite à travers le groupe Solomiral. Depuis les années 80 et 90, jusqu’à aujourd’hui, Ny Ony Rasolomahatratra n’a cessé de faire valoir son talent pour la musique auprès de toute une génération de mélomanes. Après « Dina » son premier album, il nous revient alors avec un second plus éclectique qui au-delà du jazz, du soul et du blues, illustre aussi son amour intarissable pour les mélodies du terroir malgache. Sobrement intitulé « Mozika », ce second opus brille ainsi à travers les rythmiques à la fois contemporaine qui subliment chaque composition de Ny Ony, le tout se magnifiant aussi d’une touche traditionnelle. Fidèle à lui-même, le guitariste et compositeur d’exception invite les mélomanes à s’imprégner à nouveau de son univers musical, tout en voyageant à travers sa

« Mozika ». Ny Ony d’affirmer « Je mets un point d’honneur à toujours valoriser notre culture à travers ma musique. De même, il m’importe aussi de mettre en valeur la diversité musicale qui égaye la scène nationale, vous aurez ainsi le plaisir d’apprécier tout ça dans cet album ».

Au bout de trente-cinq ans de carrière donc, Ny Ony Rasolomahatratra, à l’instar de ses illustres frères, le chanteur et guitariste Hajazz, le batteur expérimenté Mendrika et l’incontournable bassiste Fanaiky, persévère à promouvoir activement la richesse artistique du pays. Autant sur la scène nationale qu’internationale, il n’a cessé de porter haut l’étendard du pays armé de sa guitare.

En plus de sa contribution exceptionnelle au sein du groupe Solomiral donc, on l’a aussi reconnu comme l’un des membres du groupe Tarika Tarika, rebaptisé depuis Tarika Be porté par la charismatique Hanitra Rasoanaivo. « Mozika » s’affirme ainsi déjà comme la consécration d’un parcours prospère de Ny Ony. D’autant plus qu’on y retrouve la contribution exclusive d’autres grands noms de la musique.