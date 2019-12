Emprunt – Le taux du programme Fihariana séduit

« Le taux d’intérêt a été déterminant », a souligné la secrétaire exécutive du programme Fihariana Valérie Zafindravaka en marge de la présentation du bilan de la première année du projet phare du régime vendredi. Elle a indiqué que le président de la République a exigé depuis le début du programme que les taux appliqués soient les plus bas possibles. «Le président ne voulait pas entendre parler de taux d’intérêt à deux chiffres pour le programme. Il voulait des taux acceptables», a-t-elle déclaré en indiquant que les taux appliqués oscillent entre 5% et 9%. «La valeur dépend de plusieurs paramètres notamment le montant et la durée du prêt», a-t-elle précisé.

Depuis son lancement en mai, le programme compte 2 722 bénéficiaires répartis dans toutes les régions avec des prêts allant de 400 000 à 199 385 000 ariary. Au total, un peu plus de 19 milliards (19 369 527 320) ont été alloués. Les secteurs d’activités les plus représentés dans les projets sont l’agriculture et l’élevage avec 48.29% et 12.83%.

Genre

Plus de 117 mille dossiers ont été reçus au cours de ces quelques mois. C’est dans la région Sofia qu’on compte le plus de candidats au Fihariana avec 11.09% des dossiers reçus suivi de l’Atsimo Andrefana, 9.88% et la Diana, 9.75%. Pour cette première année, le pari des femmes n’a pas été au rendez-vous car 62.45% des bénéficiaires sont des hommes pour une moyenne d’âge de 28 ans.

Afin de garantir le succès des projets financés, la formation est une composante essentielle du programme où les valeurs managériales sont notamment inculquées. L’idée est de compenser les éventuels manques de compétence des porteurs de projet.

En plus de proposer du financement aux porteurs de projets, le programme identifie également le potentiel des différentes localités privilégiant particulièrement l’agroindustrie. Dans ce sens, il favorise la mise en place d’unités de transformation pour apporter de la valeur ajoutée aux produits agricoles. «Il est inconcevable que les fruits et les légumes pourrissent sur place», a lancé Valérie Zafindravaka qui a indiqué que l’Itasy sera parmi les premières régions à voir ces premières unités de transformation.