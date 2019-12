Conjoncture – Madagascar reste au point mort

Classé cinquième pays le plus pauvre de la planète depuis deux ans, la Grande île fait du surplace.

Stagnante. Le terme décrit la situation de la Grande île par rapport à l’évolution du rapport de classement du Fonds monétaire international (FMI) en matière de pauvreté. Les performances du pays sont restées pratiquement inchangées dans la mesure où elle reste à la cinquième position parmi les vingt-cinq pays les plus pauvres de la planète. Madagascar vient ainsi après le Burundi, la République centrafricaine, le Malawi et la Gambie, selon le classement basé sur le revenu par habitant en dollars courants. Selon le dernier rapport du Fonds monétaire international, le produit intérieur brut par habitant courant en 2019 pour Madagascar affiche quatre cent soixante-onze dollars américains. «La pauvreté se manifeste par un accès restreint aux produits alimentaires nutritifs. La tendance est pratiquement la même pour les segments pauvres et les plus pauvres de la population», selon les observations des représentants du FMI. Observations qui mettent aussi l’accent sur un aspect répandu de la pauvreté est l’absence d’eau courante et de gaz de cuisson dans la maison sans parler del’accès à l’électricité limité, en particulier dans les zones rurales, où il ne représente que 5,0% à 6,0%.

Optimiste

Une équipe du Fonds monétaire international dirigée par Charalambos Tsangarides, le chef de mission pour Madagascar, s’est rendue à Antananarivo le mois dernier pour mener des discussions pour la sixième et dernière revue du programme de réformes économiques de Madagascar soutenu par la Facilité élargie de crédit (FEC). Le chef de mission a expliqué que « malgré un ralentissement temporaire de l’activité au premier semestre, principalement dû à des retards d’exécution budgétaire, les perspectives macroéconomiques sont restées favorables. Pour 2020, les perspectives économiques restent positives et la croissance réelle devrait atteindre 5,2%, grâce à l’augmentation des dépenses publiques consacrées aux infrastructures, à la santé et à l’éducation, et au regain d’activité du secteur privé, notamment dans le tourisme, les autres services et l’industrie légère ». Une façon pour ce représentant de soutenir le fait que la mise en œuvre du programme soutenu par la FEC qui expire au début de 2020 est restée satisfaisante.

À titre de recommandations, ces rapports du FMI affirment que « la stratégie de réduction de la pauvreté et

d’inclusion sociale repose sur l’identification de certains comme priorité nationale à l’instar de la gouvernance, le contrôle de la corruption, l’intégration, l’infrastructure, l’énergie, l’eau et l’assainissement, l’éducation sanitaire, la protection sociale ou encore la résilience aux changements climatiques ».