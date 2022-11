Top Management lancé

La rencontre Top Management du Réseau Africain des Institutions et Fonds de Formation Professionnelle (RAFPRO) s’est tenue en début de semaine au Carlton. L’évènement se déroule sous la houlette de Vavitsara Rahantanirina Gabriella, ministre de l’Enseignement technique et de la formation professionnelle, marraine de l’événement. Ce Top Management se déroule sur trois jours et réunit 13 fonds et institutions de financement de la formation professionnelle en Afrique subsaharienne. Le but étant de se ressourcer et de mutualiser les expériences autour des thématiques fédératrices «Évolution personnelle au service du développement professionnel et impact sur la formation professionnelle».