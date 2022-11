REVUE NOIRE – La richesse de la culture africaine

Le vernissage d’exposition photographique sur la collection des œuvres " Revue noire" s’est tenu à Hakanto Contemporary Ankadimbahoaka samedi dernier. Appartenant à une maison d’édition française, la collection "Revue noire" montre toute la richesse de la photographie africaine depuis ses débuts. Auparavant, les autres pays pensaient qu’en Afrique, il n’y avait grand chose en art sauf le folklore, et le tam tam. C’est dans cette optique que la Revue noire a été née. Elle a cru en l’existence d’autres disciplines artistiques. Ce qui les a amenés à venir dans le continent pour rendre compte aux autres pays ce qui s’y passe culturellement et artistiquement. En 1996, ils ont eu l’honneur de rencontrer des artistes plasticiens et les figures de photographie malgaches et de l’art contemporain comme Ramilijaona, Christiane Ramanantsoa et Élie Rajaonarison ainsi que d’autres artistes africains jusqu’à en arriver à une grande collection de toutes les œuvres. L’exposition regroupe 140 photos montrant les exploits des précurseurs de la photographie africaine, les soleils de l’indépendance et celui des photographes modernes. Les Malgaches ont eu la chance d’avoir des artistes photographes depuis 1800. Parmi les photos exposées figurent les photos montrant des cicatrices sur le visage de plusieurs personnes, la valorisation du parfum africain, les tenues traditionnelles, etc. À part les photos, les collections de magazines "Revue noire" montrant le talent des adultes africains y sont aussi consultables. L’exposition se poursuivra jusqu’au 31 mars 2023.