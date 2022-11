RÉFORMES STRUCTURELLES – Un marché des capitaux en préparation

Madagascar va se doter d’un marché des capitaux. « Pour mobiliser les épargnes locales et ne plus s’exposer aux aléas des changes internationaux », a proposé Henri Rabarijohn, gouverneur de la Banque centrale de Madagascar hier, au Novotel, lors de l’ouverture d’un atelier axé sur la manière de développer le marché financier à Madagascar. Les travaux de trois jours devront aboutir sur les cadres légal, juridique, réglementaire, et institutionnel de cette infrastructure financière. Tout aussi utile pour le secteur privé que pour l’État. De nouvelles offres de financement, selon la ministre de l’Économie et des finances, Rindra Hasimbelo Rabari­nirinarison. Des experts internationaux apportent leurs contributions à cette rencontre d’échanges. Henri Rabarijohn insiste que ce marché des capitaux ( actions et obligations) ne va pas empiéter sur les prérogatives des banques primaires. Celles-ci sont même sollicitées pour apporter leur grosse part de briques à cet édifice.