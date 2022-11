Promenades touristiques au fil de l’eau

Faire des vastes étendues aquatiques, que renferme Madagascar, des destinations touristiques est, en 1963, le grand souhait de A. Kiener. Si à l’Ouest, beaucoup de lacs moins étendus sont aussi beaux et attrayants que Kinkony, la province d’Antananarivo a aussi les siens, mais volcaniques.

Tel l’Itasy, troisième de l’ile en étendue avec ses 3 500 ha, bien connu des touristes car proche de la capitale. Dès Ampefy, on peut déjà suivre à pied les rivages du petit lac Kavitaha et surtout visiter ces curieuses installations construites en vue de la capture des anguilles en saison chaude, quand celles-ci descendent la Lily « pour aller pondre en mer, dit-on, mais où ? »

La visite des lieux est alors assez acrobatique et il est préférable de s’aventurer pieds nus- « et sans appareil photographique »- sur les ponceaux faits de rondins et sans rampe. Une promenade, également facile à faire, est celle du petit lac de cratère d’Andranotoraha, « aux eaux romantiques et tristes », au fond de la vaste cuvette dont les plus courageux dévalent les pentes pour se mirer dans l’eau.

De la colline d’Andrano­toraha, la vue sur l’Itasy est très belle. Le lac ressemble, par de nombreux points, à celui, plus petit mais également volcanique, de Tritriva, près d’Antsirabe et dont les eaux occupent une véritable cheminée de plus de 150 m de profondeur. Mais si l’on sillonne les pistes qui font le tour de l’Itasy, on arrive à l’ilot boisé, au village des pêcheurs d’Ambatomboro, à l’ilot sacré.

Pour voir le lac dans son en semble, il suffit de prendre la « piste jeepable » de l’Ambohitri­manjaka qui culmine à 1807 m, pour y arriver en fin d’après-midi. « J’avoue que c’est bien le paysage le plus grandiose et l’un des plus extraordinaires couchers de soleil que j’ai eus le bonheur de voir à Madagascar. » Contrairement à Tritriva qui, en fin de journée, prend un aspect sombre et lugubre ».

Mais toutes les eaux de la Grande ile ne sont pas aussi calmes, le pays étant aussi connu par ses « rapides » et ses « chutes bondissantes » qui marquent les grandes marches d’escalier menant, de falaise en falaise, vers les Hauts-Plateaux ou à l’assaut des montagnes. « Que de belles cascades, mais malheureusement, souvent difficiles d’accès. » Telles, non loin du lac Itasy, les chutes de la Lily.

Près de Faratsiho, on peut citer Kitsamby et Ramainandro ; sur l’Ikopa celle d’Antelomita ; près de Mahitsy, sur la route de Mahajanga, Farahantsana ; sur la route de l’Est, la Mandraka ; sur l’axe Lakato-Moramanga, celle d’Ambodiriana ; et sur la piste Moramanga-Anosbe an’Ala, les chutes de la Mort.

Sur le pourtour de la zone centrale de l’ile et en zone côtière, on peut toujours essayer de visiter les chutes de Faliarivo à Ambatofinandrahana, de Faraony et Mandrianampotsy en bordure de la ligne ferroviaire Fiananransto-côte Est, d’Ambohimiera et Namoroka à Ifanadiana, de Sakaleona et Andriamamovoka à Ambalarondro- Brickaville, de la Mahavavy à Ambilobe, des Roussettes sur la montagne d’Ambre, d’Irony entre Bealanana et Antsohihy, de Mahajilo près de Miandrivazo…

Autour des eaux, calmes et tumultueuses, se tissent des légendes, des croyances comme en l’existence du Tompondrano, génie des eaux qui y est hébergé et qui gronde lors des tempêtes ; des « Zazavavindrano », ces mignonnes nymphes des eaux qui savent si bien se cacher à toute approche du visiteur indiscret, « dans ces gites charmants que sont les ruisseaux cascadants ».

La recherche de ces derniers, selon A. Kiener, ne sera pas longue et, non loin d’Antanana­rivo, les stations forestières de Manjakatompo et d’Antsampan­drano, entre autres, offrent aux promeneurs leurs rivières bouillonnantes au milieu de la forêt, des pins, des fougères arborescentes.

Dans la grande forêt de l’Est, se trouvent de charmants ruisseaux au bord desquels on admirera souvent une remarquable plante d’eau connus sous le nom d’ovirandrana, ajourée comme

une dentelle et qui est l’

« Aponogeton fenestralis », ainsi que cette petite grenouille tricolore (Mantella madagascariensis) qui vit au milieu des mousses, « ravissante avec ses couleurs bariolées, orange, noire et vert pomme ».