OUVRAGE LITTÉRAIRE – Edith Barijaona sort «Vorona ô! Le messager»

Edith Barijaona a gravé la vie artistique du couple Barijaona et O’suzah dans un livre. L’ouvrage a été publié officiellement à la bibliothèque nationale Anosy hier.

Une histoire transmise. Edith Barijaona a dédié spécialement son ouvrage «Vorona ô! Le messager» à son fils unique. Étant à la fois auteure, comédienne et la troisième fille du couple Barijaona et O’suzah, elle a fait le défi de relater les aventures du couple mythique de la musique malgache pour lui faire découvrir la culture de son Pays.

À part les vécus de ses parents, les poèmes, les photos de souvenirs, ainsi que les chansons de Barijaona sont aussi comprises dans le livre.

«Le livre a été écrit en plusieurs étapes. Cela a commencé un peu près une dizaine d’années parce qu’il a fallu que je digère la disparition de mes parents et même en écrivant, j’ai été submergée d’émotions.» affirme Edith Barijaona, l’auteure.

Ayant été édité par «Tsipika», le livre compte 200 pages. Il est composé d’une dizaine de poèmes ainsi que les chansons les plus représentatives de Rabarijaona en 1947 qui ont été traduites en Français en collaboration avec des littéraires.

Légende du «Kalon’ny fahiny»

Pour rappel, le couple Barijaona et O’suzah est un air de la musique traditionnelle. Ayant connu sa célébrité dans les années 50 et 60, le couple d’artistes a brillé à travers son amour pour le Pays mais aussi ses chansons d’amour sur le «Kalon’ny fahiny» reflétant la culture malgache. Les titres «Vorona ô!», «Ho melohina va ny foko», «Bako» et «Avia hilalao» figurent parmi ses morceaux phares.

À l’issue de l’événement d’hier, le ministère de la Communication et de la culture a décerné le titre de Commandeur de l’ordre des Arts, des lettres et de la culture à Rafidimalala Robert, le compagnon du couple Barijaona grâce à sa contribution dans la promotion des œuvres mythiques du couple.

L’ouvrage «Vorona ô! Le messager» de Edith Barijaona est désormais disponible dans les librairies ainsi qu’à la bibliothèque nationale Anosy. Il sera publié en France.