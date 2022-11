MISS ET MISTER TEEN FASHION – Quarante candidats en demi-finale

Les prétendants de la 5e édition du «Miss et Mister teen beauty fashion Mada­gascar» se donnent rendez-vous ce samedi pour la demi-finale, qui se tiendra Chez Claudia au Jardin de ByPass. Après une longue semaine de préparation, une quarantaine de candidats se dévoileront aux yeux du public sous le thème tropical, notamment en tenue de plage. Pour se qualifier en finale, ils devront impressionner les membres du jury sur leur prestation scénique lors du défilé.. Selon Kyrone de Ykyre Agency, organisateur de l’événement, Miss et Mister teen beauty Fashion Madagascar a été créé dans le but de valoriser la diversité culturelle malgache à travers la mode, ainsi que la richesse vestimentaire du pays. «Préparer les candidats au concours international de beauté qui se tiendra en 2023 figure parmi nos objectifs de cette année» ajoute t-il. Les demi-finalistes seront également jugés de leur performance.