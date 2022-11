LUTTE – Jeux des Îles – Deux experts français préparent les coaches

Trente coaches suivent un stage de haut niveau depuis ce week-end à l’Académie nationale des sports d’Ampefiloha. Deux techniciens de haut niveau y partagent leur expérience.

Deux techniciens costauds dans nos murs. En vue des Jeux des Îles de l’océan Indien, deux experts français prendront en charge la préparation des entraîneurs et des présélectionnés. Un des experts, Josppino Massidda, est déjà arrivé depuis ce week-end et dirige un stage pour les coaches depuis samedi jusqu’au 3 décembre au gymnase de l’Académie nationale des sports d’Ampefiloha. Trente coaches, dont huit athlètes membres de l’équipe nationale en fin de carrière, en tant que compétiteurs, bénéficient du stage théorique et aussi pratique tous les matins.

Josppino Massidda est instructeur formateur des formateurs pour la Fédération mondiale. Il était auparavant entraîneur de l’équipe de France de lutte libre. «Je vais travailler sur la méthode d’entraînement pour la préparation de l’équipe nationale.

Je vais donner les méthodes de préparation pour qu’ils soient performants aux Jeux des Îles» confie l’expert de la Fédéra­tion mondiale. Après quel­ques jours de stage, l’expert a constaté qu’«ils ont le niveau, ils maîtrisent bien la discipline. Certains athlètes ont été de haut niveau, ils ont participé aux championnats d’Afrique et aux Jeux des Îles… Quant à leurs failles, je suis là pour donner les lignes directives, pour corriger les erreurs».

De haut niveau

Avec ses 54 ans de pratique, ce dernier a formé l’équipe de France pendant plus d’une dizaine d’années. Il a déjà participé aux championnats d’Europe et du monde. Dans son palmarès, il a été classé cinquième du championnat d’Europe et septième du mondial. Il a occupé pendant vingt-huit ans le poste d’entraîneur de la sélection française aux Jeux olympiques de Séoul et de Barcelone. Le deuxième expert, Anne-Catherine Deluntsch, devrait fouler le sol malgache cette semaine.

Cette double médaillée de bronze au championnat du monde, et médaillée de bronze du championnat d’Europe, assurera pendant une semaine la préparation de la présélection nationale en vue des Jeux des Îles. «Ce stage est le fruit de la collaboration de la Fédération malgache de lutte avec la Fédération française de lutte et disciplines associées et aussi l’Union des fédérations francophones de lutte (UFFL)» précise le président de la Fédération malgache, Mamitiana Raveloson.

Ce dernier est le secrétaire général de l’UFFL depuis 2013, année de création de l’association lors des jeux de la Francophonie à Nice. Un tournoi des jeunes de l’océan Indien bouclera la première partie du stage ce samedi 3 décembre au gymnase d’Ankorondrano. La délégation réunionnaise de vingt membres débarque ce jour.