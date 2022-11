FOOTBALL FEMININ – Championnat national – Douze clubs pour quatre tickets

Act II. Les douze clubs qualifiés à la deuxième phase du championnat national de football féminin sont connus, après la première étape qui a pris fin ce dimanche. La phase inaugurale s’est déroulée sur quatre sites pendant une semaine. Les trois mieux classés par groupe sont qualifiés pour poursuivre l’aventure. Les trois clubs ayant validé leur ticket dans le groupe A à Antsiranana sont l’AC SabNam Vakinankaratra qui compte 10 points, l’AFDA Diana, crédité également de 10 points, et Mifa Anala­manga, 6 points.

Dans le groupe B à Ambatondrazaka, AJSAI Haute matsiatra a fini en tête avec 12 points, suivi du FCF Alaotra mangoro (9 points) et Aseffema Itasy (4 points). Après un parcours sans faute dans le groupe C à Amoron’ Imania, avec cinq victoires en autant de rencontres, Disciples FF Vakinankaratra termine leader avec 15 points, talonné par l’ASCUF Haute matsiatra (12 points) et l’AS AMMI Amoron’Imania (7 points). Et vu que le site du Groupe D à Androy n’a réuni que deux équipes, elles se sont qualifiées à la prochaine étape, en l’occurrence le 3FB Betroka, qui compte 6 points, et le 3FB Ambovombe Androy, 0 point.

La troisième place vacante du groupe D, c’est-à-dire le douzième ticket pour la phase II, sera attribuée au meilleur quatrième des trois autres poules. «Logiquement, ASOT Analamanga, classé quatrième avec 6 points à Ambositra, est le meilleur quatrième» a mentionné Helly Zafinimanga, chef du département des compétitions de la Fédération. La deuxième phase devrait s’étaler du 9 au 18 décembre, sauf changement. Les sites restent encore à confirmer. Les douze équipes qualifiées seront réparties en deux groupes et les deux meilleurs par site, quatre en tout, disputeront la poule des AS. Ce sommet national entre dans le cadre de la détection et la sélection des membres de l’équipe nationale féminine en vue des Jeux des Îles.