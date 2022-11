ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR – L’assemblée nationale dit oui à l’autonomie universitaire

Bonne nouvelle pour les universitaires. La proposition de loi sur l’autonomie universitaire passe, de nouveau, à l’Assemblée nationale. Les députés ont adopté cette proposition de loi sur l’autonomie des universités et des établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche scientifique, présentée par les députés de Madagascar Robert Rasoloniaina, Marie Monique Rasoazananera, Todisoa Manampy Andriamam­pandry et Germain Berton Ndrianasy Bernando, hier.

Cette proposition de loi a déjà été adoptée au sein de l’Assemblée nationale et du Sénat, l’an dernier. Mais elle a été rejetée par la Haute cour constitutionnelle (HCC), qui l’a jugée de non conforme à la Constitution. La HCC n’a pas validé le pouvoir exceptionnel et exclusif accordé aux présidents des universités, pour le maintien de l’ordre public dans l’enceinte pédagogique et dans les locaux de l’université, l’immunité des enseignants chercheurs, entre autres. Des modifications ont été apportées, en tenant compte de ces remarques de la HCC. Cette proposition de loi, aura-t-elle la chance d’être validée par la HCC, cette fois-ci?