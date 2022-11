ÉLECTRICITÉ – La production des centrales hydroélectriques diminue de moitié

Les barrages qui alimentent les centrales hydroélectriques de la Jirama souffrent de la sécheresse. Les délestages tournants sont inévitables.

La Jirama dévoile ses maux. Ses centrales hydroélectriques ne produisent plus que la moitié, voire moins, de ses productions normales. « La sécheresse sévit de plus belle. De ce fait, les ressources en eau des bassins versants diminuent fortement, notamment, au centre » déclare cette société de production d’eau et d’électricité, hier. Cette baisse des ressources en eau génère une baisse de production d’électricité des centrales hydroélectriques qui alimentent le réseau interconnecté d’Antananarivo (RIA).

La production actuelle de la centrale hydroélectrique à Andekaleka est de 46 MW, contre 89 MW, en temps normal. Les autres ne produisent presque plus. Farahantsana enregistre une production de 3,3 MW sur sa capacité de 26 MW. La centrale hydroélectrique de Mandraka qui a une puissance de 24 MW, ne produit que 8 MW. Et à Sahanivotry, la production a diminué à 2,2 MW contre 28 MW.

La Jirama n’a pas d’alternative. Les délestages tournants sont inévitables. Des coupures d’électricité qui durent deux heures sont programmées dans plusieurs quartiers, entre la fin de matinée et le début de soirée, depuis hier, selon le programme publié par la Jirama.

Pluie provoquée

D’autres programmes de coupure dans le RIA seront publiés, ce jour. « La Jirama fait tout son possible pour limiter à deux heures par jour les coupures. Toutes les centrales thermiques sont opérationnelles», avance une source au sein de la Jirama.

Cette situation devrait s’améliorer, en cette fin de semaine. Des opérations de pluie provoquée sont en vue. « Selon la mise à jour de la direction générale de la Météorologie, les conditions météorologiques seront favorables le 1e et le 2 décembre, pour des opérations de pluie provoquée à Andekaleka, à Tsiazompaniry, à Mantasoa», enchaine cette source.

En mi-novembre des techniciens de la direction générale de la Météorologie ont survolé quatre fois Andekaleka, Mantasoa et Tsiazompaniry, pour provoquer des précipitations. Vu le contexte actuel, cela n’a pas suffi pour adoucir le délestage. « Certes, la pluie est tombée, mais la quantité de précipitations n’était pas suffisante. A cause de la sécheresse, l’eau s’infiltre ou s’évapore. Ainsi, si 100 mm de précipitations tombent, seules 30 mm restent dans le bassin versant. Il faut des précipitations successives, pour avoir des résultats », explique un hydrologue.

Malheureusement, les prévisions saisonnières 2022-2023 ne sont pas favorables pour la Jirama. La Météo alerte sur des risques de périodes sèches dues aux manques de pluies, dans la majeure partie de Mada­gascar, durant cette saison pluvieuse, notamment à l’Est, qui alimente ces centrales hydroélectriques. La Jirama devrait envisager d’autres alternatives qui lui permettront de tourner normalement.