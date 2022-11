COVID-19 – La Covid-19 repart à la hausse

Les statistiques de la Covid-19 suivent une courbe ascendante depuis quelques semaines avec au dernier bilan deux cent cinq cas répertoriés. La sensibilisation au respect des gestes barrières revient.

La situation épidémiologique entre 19 au 25 novembre fait état de deux cent cinq répertoriés. Une nette augmentation a été constatée puisque la précédente situation épidémiologique du 9 au 21 octobre indique cent quatre-vingt-quinze nouveaux cas. Pour le dernier bilan, les deux cent cinq nouveaux cas ont été répertoriés sur mille soixante-un tests effectués.

Sur les deux cent cinq cas, on dénombre cent quatre-vingt-quatorze nouveaux cas avec onze détectés sur tracing contact. Cinq personnes sont dans la forme grave de la maladie. Le bilan hebdomadaire indique un nouveau décès. Près de trois cent quatre-vingt-dix-sept. La répartition des nouveaux cas par région fait remarquer qu’Analamanga est l’épicentre de la maladie.

Analamanga détient le plus grand nombre de cas par rapport aux autres régions avec cent soixante-douze nouveaux cas en une semaine. Dans le précédent bilan, Analamanga enregistrait cent cinquante-sept cas. Entre le 19 et le 25 novembre, les statistiques du ministère de la Santé indique treize cas dans la région Boeny, huit dans la région Vakinakaratra.Trois dans la région Atsinanana. Deux cas ont été annoncés dans la région Diana, deux dans la région Menabe et deux dans la région Anosy, un cas de chaque dans les régions Atsimo Andrefana, Matsiatra Ambony et Alaotra Mangoro.

Tracing contact

Dans la Grande île, onze cas ont été enregistrés par tracing contact. Dans la région Analamanga, le procédé par tracing contact a permis de suivre les personnes testées positives et couper la chaine de transmission du Covid-19. « Nous procédons à la dotation de médicaments à celles qui ont été testées positives, puis un certificat attestant cette positivité à la Covid-19. Le certificat atteste également la mise en quarantaine de l’individu. À partir de cette information, nous déployons les moyens afin de trouver les personnes en contact avec la personne testée positive. L’objectif est de briser la chaîne de transmission du virus», indique Docteur Lalie Raharimamonjy, directeur de la Santé publique Analamanga.

Les tests de dépistage sont disponibles auprès des centres de Santé de base. Pas plus tard que lundi, le ministère de la Santé publique rappelle les gestes barrières dans les lieux publics au vu de la situation de la Covid-19 qui repart à la hausse. Mis à part le lavage des mains, le port de masque est sollicité surtout pour les personnes vulnérables. Le risque de rebond des cas n’est pas écarté surtout en période de fête de fin d’année.