CJSOI – Le flou règne pour le clan malgache

À moins de cinq jours de l’ouverture de la douzième édition de la CJSOI qui aura lieu à l’Ile Maurice du 4 au 11 décembre, rien n’a été acté du côté de Madagascar à ce jour. Athlètes et parents adressent leurs vives inquiétudes et tirent la sonnette d’alarme pour que l’État prenne position et balaie tous les doutes. Quatre ans après les derniers Jeux de Djibouti en 2018, plus de 2 000 athlètes âgés de 14 à 17 ans sont attendus à Maurice du 4 au 11 décembre prochain.

Onze disciplines sportives sont au programme, au lieu des neuf initialement envisagées en octobre dernier. Sur ces onze disciplines, combien vont jouer les porte-fanions malgaches?

Pour plus d’éclaircissement, nous nous sommes déplacés au siège du ministère de la Jeunesse et des sports à Ambohijatovo, pour demander plus de précisions, mais aucun responsable ne veut ou ne peut s’exprimer sur le sujet. Aina Tafitasoa Andrite­rankadriana, directeur d’Appui au Sport de Haut niveau (DASH) auprès du ministère de la Jeunesse et des sports, a expliqué que pour le moment, on attend les consignes en provenance de l’État. Des décisions seront prises dans les jours qui viennent ».

Répétition générale

La participation de la Grande île à ces Jeux a été validée en conseil des ministres le 20 juillet dernier. Pas moins de 80 athlètes malgaches seront sur la ligne de départ mais à ce jour, aucun écho de la part de l’État n’a été entendu. Des athlètes et des parents d’élèves souhaitent que l’État se prononce. « Certains jeunes athlètes qui iront participer à la CJSOI de Maurice entament pour la première fois leurs premières sorties du territoire national, beaucoup de jeunes athlètes se sont entraînés depuis quelques temps, mais sans la déclaration officielle de l’État, le doute les hante », a confié Brigitte Haingosoa mère d’un athlète.

Pour le cas de Madagas­car, la participation à la CJSOI est comme une sorte de répétition générale à modèle réduit avant les Jeux des Îles de 2023 qui auront lieu à Madagascar. C’est aussi l’occasion pour l’État de montrer sa bonne foi sur ses engagements. Aucun regroupement officiel n’a été fait pour la préparation des jeunes athlètes qui partiront à Maurice. La participation à cette version 2022 a été la plus mal organisée et ce ne sera pas une surprise si la participation malgache se traduira seulement sur l’adage « l’essentiel est de participer ».

Le but de la CJSOI est de promouvoir l’amitié, la fraternité entre les jeunes des pays membres, et de favoriser le développement de la coopération régionale, du sport et de la jeunesse, par le biais d’échanges entre jeunes et sportifs âgés de moins de 18 ans.