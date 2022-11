BASKET-BALL 3X3 – Poule B abordable pour les filles

La délégation malgache, composée de quatre joueuses, du coach Prisca Razana­nirina, du chef de délégation Mihary Randriana ainsi que de Fiary Johnson Rakotonirina, s’est envolée hier dans l’après-midi pour rejoindre le Caire, capitale de l’Égypte, pour participer à l’Africa Cup 2022 open 3X3 de basket-ball. La compétition se jouera les 3 et 4 décembre prochains.

Madagascar se trouve dans la poule B ,avec le Kenya, la Tunisie et le Maroc. Un décompte de points sera à effectuer pour déterminer le classement des quatre équipes avant d’accéder à la phase à élimination directe. La poule B de Madagascar est une abordable car ses trois adversaires n’ont pas encore de palmarès au niveau continental, depuis le premier championnat en 2017. Cette édition 2022 est aussi la première sortie internationale de l’équipe nationale Ankoay dames.

Avec un effectif comme Muriel, la MVP du dernier championnat de Madagascar N1A dames, l’expérimentée Christiane, Sydonie Marie Erica, et Rondro Emeranchine, Madagascar a des chances d’aller loin. Angelot Razafiari­vony, DTN de la Fmbb, a misé sur les meilleures joueuses du moment pour représenter Madagascar à ce sommet continental. C’est une équipe très expérimentée en 3X3 et les filles se sont bien préparées.

La délégation masculine, avec Livio Rocheteau Ratia­narivo, Elly Randriamampi­onona, Arnol Jean Alpha Solondrainy et le coach Jean de Dieu Randrianarivelo, a quitté l’Afrique du sud hier pour rejoindre la délégation malgache conduite par Mihary Randriana à Addis Abeba avant de rejoindre ensemble la terre égyptienne.