Ville de Toliara – Les trois grands marchés à réaménager

Les marchés de Scama, Bazar be et Sanfily seront réhabilités. Près de mille commerçants bénéficieront des nouveaux réaménagements de ces marchés. Des améliorations à réaliser dans le cadre du projet d’équipements marchands du Programme d’appui et de développement des villes d’équilibre (PADEVE) financé par l’Agence française de développement (AFD).

Le marché de Bazar be, resté en état de délabrement depuis vingt ans, a même été visité par l’équipe du ministère de l’Aménagement du territoire et des services fonciers (MATSF) et l’AFD, conduite par le ministre Hajo Andrianainarivelo. La réhabilitation du hall aux légumes et fruits, et de l’abri pour les vendeurs de poissons, est prévue démarrer bientôt. De nouvelles latrines seront également installées. Le marché de Sanfily se verra aussi doter d’un nouveau bloc sanitaire. Le marché de Scama, sis sur une superficie totale de 7077m2 , le plus grand des trois marchés de Toliara, recevra un coup de neuf.

De nouvelles plateformes non couvertes seront installées et des travaux d’assainissement et d’équipements seront menés selon les explications lors de la journée d’information sur le programme PADEVE à la commune urbaine de Toliara vendredi dernier.

En espérant que le marché de Scama évoluera avec ce nouveau projet. Un projet de bio digesteur et de tri de déchets a été mis en œuvre mais n’a pas fait long feu en 2016.