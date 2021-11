Hygiène – Antananarivo sous sept cents tonnes de déchets

Antananarivo est submergée par des montagnes d’ordures avec l’arrivée de la pluie et de la saison des fruits. Les déchets s’amoncèlent dans plusieurs quartiers de la ville d’Antananarivo, depuis ce weekend. « Les camions ne sont pas passés, depuis samedi. Voilà pourquoi, ces ordures débordent des bacs. Cela génère une odeur nauséabonde dans notre quartier. C’est invivable! », dénonce une personne qui vit non loin des bacs à ordures à Ankadi­fotsy, hier. C’est le même cliché dans tous les coins de la ville d’Antananarivo où il y a des bacs à ordures. L’odeur et l’amoncellement des ordures sont même pires, près des marchés, comme à Andravoa­hangy, à Anosibe ou à Ambodin’Isotry.

La société municipale d’assainissement (SMA) de la ville d’Antananarivo est, une fois de plus, confrontée à des difficultés. La quantité d’ordures augmente, avec l’arrivée de la saison de fruits, surtout, le litchi. Les paniers tissés et les feuilles d’arbre du voyageur ainsi que les déchets de fruits remplissent les bacs, en plus des ordures ménagères. La SMA estime à sept-cents tonnes, le volume actuel de déchets par jour dans la ville d’Antananarivo, contre quatre-cent- cinquante à cinq-cent, auparavant.

Face à cela, pourtant, ses moyens sont limités. La SMA ne dispose que d’une vingtaine de camions. Le directeur général de la SMA, le colonel Jaona Lalaina Andria­naivo Ravoavy, annonce une petite augmentation des camions utilisés, depuis la fin de semaine. « Vingt-six camions assurent le ramassage des ordures dans la ville d’Anta­nanarivo, depuis vendredi. Nous avons loué cinq camions », indique le responsable. Mais ces camions n’ont pas tous fonctionné, pendant le weekend. Plusieurs camions auraient été victimes de crevaisons samedi et dimanche.

Dix-huit crevaisons auraient été enregistrées au site de décharge d’Andrala­nitra. Le directeur général de la SMA affirme que les activités de la SMA reprennent leur cours normal, depuis, hier, même si les crevaisons se poursuivent.

Avec vingt-six camions, la SMA pense pouvoir gérer le ramassage des ordures. « Techniquement, ces camions devraient suffire, en cette période », précise son directeur général, tout en admettant qu’il faut, au moins, trente camions, pour prendre « un bol d’air ». Une quarantaine, « c’est du luxe! », lance-t-il. En tout cas, on est sûr que les bacs à ordures seront vides, avec quarante camions opérationnels. Pour faire fonctionner quarante camions en une journée, il faudra calculer dans les 15 millions d’ariary, si la location d’un véhicule est de 500 000 ariary par jour, et qu’un camion consomme 80 litres de carburants pour les voyages aller-retour entre le site de décharge à Andralanitra et les bacs à ordures.