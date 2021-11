Diaspora – Don de matériel informatique au foyer de Cachan

Retour aux sources. C’est ainsi que d’anciens locataires de chambres au Foyer universitaire malgache de Cachan (FUM Cachan), qualifient leur démarche. A la fin de la semaine dernière, ils ont remis un don de matériel informatique à la bibliothèque de cette résidence d’universitaires.

Ces dons ont été faits par d’anciens résidents du foyer, actuellement dans le monde actif. Certains travaillent dans le monde de l’informatique et du numérique, et d’autres sont de jeunes entrepreneurs. Ceci, suite à l’appel lancé par Hoby Ramanamirija, directrice du FUM Cachan, et Mirimanantsoa Razanajatovo, bibliothécaire. «Ce matériel arrive à point nommé, surtout qu’en cette période de pandémie, les cours en ligne sont privilégiés à cause des restrictions sanitaires», réagit la bibliothécaire du foyer.

Ayant pris part à la mobilisation des dons pour le foyer d’étudiants, Hery Andriarilala, ancien sénateur, indique que «c’est une manière de souligner notre conviction pour les valeurs estudiantines». Opérationnel depuis 1962, le FUM Cachan accueille et héberge chaque année un peu plus d’une centaine de jeunes Malgaches poursuivant leurs études supérieures en France.