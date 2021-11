Covid-19 – Quatre cas positifs découverts à Mahajanga

La région Boeny a été épargnée par le coronavirus depuis quelques cinq mois. Mais vendredi, quatre nouveaux cas positifs ont été découverts à Mahajanga.

Les tests PCR effectués au niveau de l’Institut Pasteur de Madagascar l’ont confirmé. « Quatre cas actifs positifs à la Covid-19 sont recensés à Mahajanga, ils viennent d’autres districts. Sur les dix-neuf prélèvements envoyés à Antenanarivo, un cas s’est révélé positif. Des investigations ont été alors effectuées et des mesures ont été prises. Toutes les personnes en contact avec cette personne ont été également testées, heureusement les résultats ont été tous négatifs. En revanche, des malades venus au Centre hospitalier universitaire Manarapenitra, été testés positifs samedi. De plus, le test d’un patient déjà admis au CHU de Mahavoky-atsimo a confirmé sa positivité au coronavirus. Dont un cas contact positif après prélèvement. Nous affrontons la troisième vague de Covid-19 actuellement. On ignore encore quel variant est cette nouvelle vague, en tout cas il est certain que c’est le coronavirus dont les principales cibles sont des jeunes de moins de 18 ans. Il est indolent mais gênant et se contamine rapidement dans l’air. Les séquençages des derniers tests n’ont pas encore été rendus », annonce le Dr Andriatsitohaina Ravalitera, adjoint du directeur régional de la Santé publique de Boeny

Parmi les quatre personnes testées positives au CHU de Mahavoky-atsimo, centre de traitement de la Covid19, une personne vulnérable diabétique et hypertendue est soignée.

Bonnes habitudes

Le respect des gestes barrières et les mesures sanitaires est désormais exigé et à renforcer à Mahajanga. Les habitants sont contraints de reprendre les bonnes habitudes de la lutte contre la propagation de la pandémie.

« Nous n’allons pas encore sévir, toutefois nous conseillons le port du masque bucco-nasal et le respect des gestes barrières, dont la distanciation physique d’un mètre. Les dispositifs de lavage des mains doivent être installés et toutes les précautions appliquées. Pour le moment, les forces de l’ordre ne patrouilleront pas pour contrôler l’application de ces mesures sanitaires. Nous appelons à la prise de conscience des habitants afin d’éviter le confinement », rappelle le gouverneur de la région Boeny, Mokhtar Andriantomanga.

Depuis une semaine, les pharmacies sont prises d’assaut. De longues files sont observées pour l’achat de médicaments. De surcroit, une étrange épidémie de grippe sévit à Mahajanga depuis la première pluie, lundi 22 novembre. Et depuis, la majorité des habitants de Mahajanga est atteinte de grippe, fièvre et toux.

La demande en vitamine C a augmenté auprès des officines ainsi que le paracétamol.