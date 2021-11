Antananarivo – Perturbation de l’approvisionnement en eau

De l’eau boueuse et puante. C’est ce qui est sorti des robinets de plusieurs ménages, clients de la Jirama à Antananarivo, hier matin. « L’eau qui sortait du robinet à une heure du matin était boueuse. J’ai failli vomir à cause de l’odeur. Puis, l’eau est coupée », témoigne un habitante d’Itaosy. Plusieurs quartiers ont été touchés par ce problème : Itaosy, Antohomadinika, Anjanahary, Manjakaray, selon plusieurs témoignages.

« Le robinet est à sec, depuis ce matin. Hier (ndlr: dimanche), ce problème est déjà survenu, et voilà que cela se reproduit, ce jour (ndlr: hier) », indique un habitant d’Anjanahary. Des longues files de bidons jaunes ont été constatées au niveau des bornes fontaines, hier, avec cette perturbation. La Jirama explique cette coupure d’approvisionnement en eau de certaines zones d’Antanana­rivo, par l’endommagement de deux grands filtres à eau, à Mandroseza, en raison de forts débits d’eau, le weekend dernier.

Mais aussi, par les pannes de courant, étant donné que les réseaux de distribution d’eau utilisent des surpresseurs électriques. L’approvisionnement en eau a déjà repris, hier en fin d’après-midi, dans plusieurs quartiers, comme à Anjanahary à Manjakaray, après plusieurs heures d’interruption.

Nouveaux réservoirs

« L’équipe technique de Jirama travaille jour et nuit pour les réparer. Les travaux devraient être terminés demain » (ndlr: ce jour), selon la Jirama. En attendant, des coupures peuvent encore survenir. Les machines qui subissent une panne ne retrouvent pas immédiatement leur capacité. Lorsqu’ elles fonctionnent, à nouveau, la Jirama exhorte d’attendre que l’eau retrouve sa couleur normale, avant de l’utiliser.

La Jirama souligne que « le contrôle de l’eau potable, produite par la Jirama et distribuée aux ménages, s’effectue deux fois par jour, au centre de test de Mandroseza. Et l’eau est analysée deux fois par semaine, à l’Institut Pasteur. ».

L’opération pluie provoquée de quatre jours s’avère, toutefois, une réussite. « Toutes les stations d’épuration et de traitement d’eau d’Antanana­rivo et de ses environs sont déjà opérationnelles, suite aux pluies de la semaine dernière. », affirme la Jirama. Pour renforcer le ravitaillement des ménages, la Jirama promet d’augmenter le nombre de réservoirs d’eau implantés dans les quartiers d’Antananarivo et des citernes qui transportent l’eau jusqu’à ces bonbonnes. La Jirama augmentera les stations de production d’eau et renforcera les infrastructures de distribution. Les travaux de mise en place du projet Tana Water III sont déjà en cours. Ce projet consiste en l’extension de l’unité de production et de traitement d’eau à Mandroseza avec 40 000 m3 et en la mise en place de deux nouvelles stations de traitements d’eau d’une capacité chacune de 30 000 m3 par jour à Ambohitri­manjaka et à Ankadindra­tombo.