Afrobasket 2021 – Qualifiers : Madagascar encaisse trois défaites

La sélection malgache a enregistré trois défaites en autant de rencontres à Kigali. Elle a joué son dernier match comptant pour la première fenêtre hier, contre la RD Congo.

TROIS défaites en autant de matches pour Madagascar. Après la victoire écrasante d’entrée des Tunisiens, tenants du titre, ce vendredi, sur le score large de 89 à 52 à l’Arena de Kigali au Rwanda, ce vendredi, l’équipe malgache s’est inclinée 79 à 95 devant la formation centrafricaine samedi. Elle s’est par la suite pliée 64 à 82 hier, contre la République démocratique de Congo.

Le classement des pays dans le groupe A est ainsi confirmé, dominé par les pays habitués à la plus haute marche du podium que sont la Tunisie et la Centrafrique. Lors du deuxième match de ce samedi, la bande à Olivier Vallery Botou, capitaine de l’équipe malgache, a encore résisté au premier quart-temps, dont le score à la fin de cette période était de 23-24, en faveur des Centra­fricains, doubles champions d’Afrique en 1974 et 1987. Ces derniers ont creusé l’écart en deuxième quart-temps et ont largement mené 53 à 36 à la pause.

Au retour des vestiaires, les hommes du coach Tojo Rasamoelina ont remonté la pente en troisième et quatrième quart-temps, mais leur réaction tardive n’était pas suffisante. Les Rija, Elly et Mory ont assuré pendant cette période leurs attaques de l’extérieur. Mais de leur côté, leurs adversaires ont été eux aussi efficaces en attaque comme en défense.

Dernier au classement

Madagascar a joué hier son troisième et dernier match de cette phase aller qualificative à la Coupe d’Afrique 2021. La formation malgache s’est inclinée sur le score de 64 à 82, son meilleur résultat à cette phase qualificative dans la capitale rwan­daise. Elle a été menée d’un panier à la fin du premier quart-temps, 15 à 17 puis 33 à 36 à la pause. Supérieurs physiquement et techniquement, les Congo­lais ont nettement dominé les deux derniers quart-temps. Le score à la fin de la troisième période était 59-46.

Madagascar se trouve ainsi en lanterne rouge dernière la Tunisie, la République Centrafricaine et la Répu­blique du Congo à l’issue de cette première fenêtre. Les matches retour sont programmés du 19 au 21 février à Monastir en Tunisie. À l’issue de ces deux tournois, les trois équipes mieux classées de chaque groupe se qualifieront à l’Afrobasket 2021.