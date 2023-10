TOAMASINA – Sept trafiquants de drogue de synthèse arrêtés

Coup de filet à Toamasina. Sept personnes ont été arrêtées pour consommation, vente et préparation de drogue synthétique. Des complices sont recherchés.

Le pullulement de métamphétamine gagne de plus en plus la ville de Toamasina. Les Forces de gendarmerie ont effectué une opération ayant permis l’arrestation de sept personnes et la saisie de drogue et de matériels d’injection. Ce coup de filet été réalisé, vendredi, par les éléments de la brigade territoriale de la gendarmerie nationale à Toamasina. Mis au parfum que des dealers et des consommateurs d’amphétamine du type rôrô suscitent de nombreuses plaintes, les gendarmes ont, sans tarder, pris leur disposition. Lors de l’intervention, deux femmes et cinq hommes ont été pris sur le fait.

Du matériel compromettant, utilisé dans la préparation, l’extraction et l’injection du rôrô a été pris en leur possession. Les éléments de la brigade territoriale de la gendarmerie nationale à Toamasina ont, entre autres, mis la main sur six seringues, une balance de précision, des flacons de préparation thermique ainsi qu’un médicament dont la prise est fortement réglementée. Les enquêtes conduites par la gendarmerie révèlent que le produit fait office de substitution à l’amphétamine en cas de carence.

Inquiétude

Parmi les personnes arrêtées, deux sont tristement connues. L’un est identifié comme étant un commerçant de drogue synthétique répandue dans certains endroits de la ville de Toamasina. Le quidam réside à Ambalamanasy Toamasina quoique son rôrô soit vendu presque partout.

La deuxième personne mise à l’index est, en revanche, une jeune femme accoutumée de drogue de laboratoire. Elle suit une cure de désintoxication à l’hôpital pour dépendance au rôrô. Les enquêtes de la gendarmerie se poursuivent sur cette affaire. D’autres personnes sont recherchées. Par ailleurs, le passage au parquet des sept suspects appréhendés est attendu cette semaine.

Importé, le rôrô, également connu sous l’appellation cristaux, est un dérivé du métamphétamine. C’est une drogue de synthèse initialement développée dans le traitement de l’obésité, qui agit sur deux enzymes cérébrales dont la dopamine et la sérotonine. Produite en laboratoire, cette drogue puissante est inhalée comme la cocaïne, fumée comme le crack, absorbée comme une pilule mais aussi injectée.