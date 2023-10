STAGE D’ARBITRAGE – Quinze jeunes en quête d’un diplôme Level 1

Dans le cadre de la poursuite du développement du basketball à Madagascar, l’arbitrage a son importance capitale. Du 28 au 31 octobre, quinze jeunes arbitres issus de plusieurs ligues régionales de basketball, comme celles du Vakinakaratra, de Boeny, d’Atsimo-Andrefana, d’Atsinanana, de Sofia et d’Analamanga, sont en stage de formation dirigé par l’instructeur de la Fiba, Leslie Cherubin, à la salle de presse du Palais des sports de Mahamasina.

L’objectif est d’avoir, à long terme, des arbitres capables d’assurer la relève qui répond au besoin de la population du basketball et de renforcer le corps arbitral déjà existant. Andry Rabemananoro, président de la Commission centrale des arbitres, indique que « ce stage est la suite logique de ce qui a été fait l’année passée. L’arrivée de ces jeunes arbitres est en quelque sorte une bouffée d’oxygène pour le basketball. D’ici un an et demi, ils tourneront à plein régime sur le plan national ».

Ce stage d’arbitrage Level 1 est un passage obligé pour mettre dans le bain ceux qui ont déjà œuvré dans le domaine en les permettant de connaitre les rouages et arcanes de l’arbitrage qui les aideront à prendre les bonnes décisions afin d’éviter toute contestation.

Avec une moyenne d’âge de 23/24 ans et au fil des années à venir le corps arbitral disposera des arbitres suffisants pour diriger des matchs suivant les normes requises. La plupart de ces stagiaires ont déjà officié auprès des simples tournois, clubs, sections et ligues.

Pour être qualifié d’arbitre en basketball, diverses conditions doivent être réunies. D’abord, être en excellente condition physique : avoir une vision à 360° du terrain, car les arbitres doivent rester dans la meilleure position pour repérer les actions des joueurs. Les arbitres doivent donc courir entre 2 à 6 km par match. Ensuite, être en excellente condition mentale pour supporter les critiques, impartial et capable de prendre des décisions suivant les règles du basketball.

« L’objectif est de transmettre les bases fondamentales de l’arbitrage selon le concept de la Fiba pour aider les arbitres à progresser. Pour le niveau 1, la Fiba ne délivre pas de certificat, mais la Fédération malgache de basketball peut le faire à la fin du stage après une réussite à l’examen», confie Leslie Cherubin.