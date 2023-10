Mercy Ships offrira des opérations chirurgicales gratuites à Toamasina. Les inscriptions seront ouvertes du 27 novembre au 15 décembre au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Morafeno, les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Les interventions incluent diverses chirurgies telles que l’ablation de tumeurs, la réparation de fentes labiales, l’extraction de la cataracte, la chirurgie orthopédique, plastique et dentaire. Le bateau-hôpital sera à Madagascar pendant 10 mois à partir de février 2024, visant à aider plus de 1 150 patients.