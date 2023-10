SANTÉ PHYSIQUE – Les six provinces dôtés de services spécialisés en Oncologie

Madagascar dispose désormais de services oncologie au niveau de chaque province. Un manque de spécialiste est, cependant, observé.

Les personnes atteintes de cancer dans les provinces n’ont plus besoin d’aller à la capitale pour se soigner. Le service spécialiste en cancérologie existe dans les centres hospitaliers universitaires des six provinces, à savoir : Antananarivo, Fianarantsoa, Toliara, Mahajanga, Toamasina et Antsiranana. « Les malades peuvent effectuer la chimiothérapie dans les CHU de la province où ils sont. Il y a, également, de la chirurgie. Ils ne viennent, donc, plus dans la capitale, que pour les séances de radiothérapie qu’on peut bien programmer, ce qui leur permettra de déterminer combien de temps ils vont rester ici », a expliqué le Professeur Florine Josoa Rafaramino, oncologue médicale et radiothérapeute. C’était, samedi, lors de la célébration de l’octobre rose, le mois de la lutte contre le cancer du sein, qui s’est tenu à la clinique Ivokoloina à Vinany Ampitatafika, spécialisée en cancérologie.

C’est une grande avancée. Au début des années 2000, il n’existait qu’un seul service spécialiste en cancérologie à Madagascar, le service oncologie de l’hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona à Ampefiloha.

Échanges

Mais Madagascar doit encore redoubler d’effort pour rendre totalement accessible à tous le traitement du cancer. Les CHU des provinces ne disposent pas encore de radiothérapie, de certains appareils d’examen médical, comme la mammographie. En outre, les spécialistes en oncologie sont en sous-effectif. Ils ne seraient qu’une dizaine dans tout Madagascar, dont la plupart sont à Antananarivo. Pour faire face à ce manque de spécialiste et améliorer les soins dans les provinces, l’Association d’appui à la radiothérapie et l’oncologie à Madagascar (Arom) organise des journées de cancérologie dans chaque province. « Le but est de permettre aux professionnels de santé de faire des échanges avec des spécialistes », indique le Professeur Florine Josoa Rafaramino.

L’existence de service oncologie au niveau de chaque province ne va pas uniquement rendre plus accessible les soins. Ces services permettront également la mise en place du registre du cancer pour l´évaluation réelle des cancers dans tout Madagascar.