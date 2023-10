RICHARD RAVALOMANANA À L’INTÉRIM – Possible durcissement du maintien de l’ordre

Avec la prise de pouvoir du général Richard Ravalomanana et l’annonce de l’intensification de la lutte par le collectif des candidats, le climat risque d’être électrique dans les prochains jours dans les rues de la capitale.

Pour la patrie ! En tant que gendarme, le général retraité Richard Ravalomanana, déclare n’agir que pour le pays et c’est une expression qui revient souvent. Il est le nouveau chef d’État par intérim quelques jours seulement après son installation en tant que sénateur puis président de la Chambre haute.

Dans ses récentes déclarations, il clame vouloir s’employer à tout faire pour le pays, preuve de sa fermeté. De l’autre côté se trouve le collectif des dix candidats avec sa marche pacifique, qui a déclaré ce weekend au Coliseum Antsonjombe l’intensification de la manifestation et par la même occasion la prise de la place du13 mai si possible.

Entre temps, la requête des membres du collectif des candidats en sursis d’exécution de la décision préfectorale sur l’interdiction des manifestations publiques en dehors de la campagne électorale est déboutée par le tribunal administratif d’Antananarivo. Les éléments des Forces de l’ordre sont donc légalement en droit de disperser les manifestants, mais ces derniers pourraient résister en suivant l’optique de l’intensification de la lutte par les leaders des marches pacifiques.

Ambiance électrique

À noter aussi que lors des dernières journées de marche, les manifestants se sont montrés impatients et veulent même défier les éléments des Forces de l’ordre, à l’exemple du rassemblement à Antanimenabe Ampitatafika. Quand les Forces arrivent en nombre sur les lieux, les manifestants ne fuient pas et pendant quelques minutes les Forces de l’ordre sont presque encerclées. Heureusement que la foule s’est quand même dispersée sans que les autorités n’aient usé de la force.

L’ambiance risque d’être électrique dans les rues de la capitale dans les jours à venir avec le général Ravalomanana et sa fermeté d’un côté et le collectif des candidats et l’intensification de la marche pacifique, de l’autre. Avec tout ce bourbier, il y a quelques incohérences de part et d’autre qui pourraient augmenter les risques d’affrontements. L’une d’elles est le fait que la Haute Cour Constitutionnelle revienne sur une de ses décisions pour remettre la clé du pouvoir au général Richard Ravalomanana pouvant créer la polémique au sein de la sphère politique alors que les décisions de cette institution sont réputées non susceptibles de recours. Landy Mbolatiana Randriamanantenasoa, ministre de la justice le réaffirme lors d’une cérémonie d’installation à la Cour d’appel d’Antananarivo. Néanmoins, la HCC apporte des explications dans son arrêt de vendredi dernier en disant que des faits nouveaux sont intervenus et cela a permis à la Cour d’appliquer l’alinéa 2 de l’article 46 de la Constitution. Selon le député Fidèle Razara Pierre au Coliseum samedi dernier, l’intensification de la lutte commencera demain et la journée d’aujourd’hui sera pour prendre de l’élan.

Le report de l’élection présidentielle. C’est l’objectif du collectif des candidats et la venue de Roindefo Monja, président du parti Monima et ancien allié du président sortant Andry Rajoelina, dans les rangs peut donner du sang neuf au mouvement des dix candidats.