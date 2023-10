REPRISE – Le trafic aérien reprend peu à peu en intensité

La reprise s’annonce bien pour le transport aérien à Madagascar. Depuis le début du second semestre, les arrivées s’enchaînent.

Tendance à la hausse. Le nombre de passagers ainsi que le trafic de fret pour la Grande île repartent progressivement à la hausse. C’est ce qu’indiquent les statistiques de la revue mensuelle de l’évolution du trafic aérien, publiées par l’Aviation Civile de Madagascar. Ces dernières font état d’une croissance de plus de 49% des passagers par rapport au mois d’août 2022 mais aussi et surtout par rapport au mois de juillet, soit au plus fort de la haute saison touristique. Sachant que les vols régionaux sont ceux qui insufflent un nouvel air de croissance à cette reprise du trafic aérien, c’est à se demander si l’habitude de l’utilisation de l’avion comme moyen de transport pendant les vacances revient peu à peu.

«Le nombre de passagers a évolué de 15 points de pourcentage par rapport au mois précédent (juillet, Ndlr). Comparativement à août 2022, le mois d’août 2023 a connu une évolution marquée de +49%», indique l’Aviation civile. Près de cent trente mille passagers ont été transportés pendant ce mois d’août indique l’ACM, une nette croissance comme l’en avait déjà fait état, après les Jeux des îles de l’océan Indien, le ministère du Tourisme. Une reprise qui semble donc être sous de bons augures. Toutefois, cette affluence des passagers n’est pas encore à son top niveau, par rapport à 2019, il reste encore quelques dossiers de sièges supplémentaires à remplir pour les compagnies aériennes qui desservent Madagascar. «L’écart entre 2019 et 2023 se rétrécit peu à peu, la réalisation de ce mois d’août représente 91% de celle de 2019 à la même période», indique-t-on. En consultant les chiffres de l’Aviation civile, les vols long-courriers ne jouent que pour 23% dans cette affluence de passagers.

Ce sont les vols domestiques (29%) et les vols régionaux (48%) qui portent une grande partie de la reprise du trafic aérien sur leurs ailes. Aucune prévision, toutefois, ne semble indiquer si cette reprise s’inscrira dans une logique pérenne et soutenue pour les années à venir ou bien sera secouée par d’autres relents défavorables. Les voyants, néanmoins, passent au vert, plusieurs compagnies ont décidé de revenir desservir la destination Madagascar. Les autorités responsables du développement touristique de la Grande île s’activent aussi, de leur côté, dans des opérations de charme qui visent à conquérir les marchés touristiques d’Europe, notamment ceux des pays de l’Est. Un exemple concret a été donné lors du Tour Salon Fair à Poznan en Pologne. Madagascar a participé ce week-end à la 34e édition de ce salon et est déjà recommandé par plusieurs instances comme destination « de rêve ».