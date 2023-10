PROJET TÉLÉPHÉRIQUE – La gestion du téléphérique sera assurée par un professionnel

Gestion privée. Le secrétariat d’État en charge des Nouvelles villes et de l’habitat va lancer un appel à manifestation d’intérêt pour définir la société qui va gérer le transport par câble. « Nous avons besoin de professionnel pour gérer ce projet afin d’assurer sa sécurité et sa durabilité. L’entreprise Poma va nous accompagner dans cette gestion pendant les cinq premières années. Il y aura, par ailleurs, la formation du personnel de la société de gestion dès la phase de construction », a indiqué Gérard Andriamanohisoa, secrétaire d’État en charge des Nouvelles villes et de l’habitat, durant la visite des chantiers à Anosy, vendredi. Cet appel à manifestation d’intérêt serait lancé cette semaine.

Ce transport par câble devrait être opérationnel en 2024. Les tests techniques sont prévus vers les mois de février et mars, une fois les travaux de construction des gares d’Anosy et de Soarano terminés. Si ces essais sont concluants, cette ligne Anosy-Soarano sera ouverte. « L’opérationnalisation de la boucle Anosy-Soarano ne dépendra pas de la fin des travaux de construction des autres gares. Nous attendons la fin des travaux de construction de la gare Soarano et l’installation des câbles pour démarrer », a-t-il souligné. Ce trajet Anosy-Soarano durera trois minutes. « Si nous payons 3 000-4 000 ariary pour ce moyen de transport, nous verrons les avantages, à savoir : la sécurité et la rapidité. Il y aura un système de réduction pour ceux qui font un abonnement », poursuit-il.

Il n’y aurait pas de risque que les passagers soient bloqués en hauteur en cas de coupure de courant. Un groupe électrogène « puissant » va alimenter ce transport par câble s’il y a délestage.