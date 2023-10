Programme de Master ABE

L’initiative ABE (African Business Education for Youth) lancée par la JICA ( Japan International Cooperation Agency) vu la participation de 32 Malgaches jusqu’à présent. Ce programme de master, débuté en 2013, propose des stages en entreprises japonaises et des programmes d’affaires, visant à inciter les jeunes africains à contribuer au développement industriel en Afrique et renforcer les liens Japon-Afrique, surtout dans le secteur privé.