PASSION ET MÉTIER – Les tatoueurs s’ouvrent au public

Havatse a organisé une journée porte ouverte ce samedi 28 octobre, centrée sur le métier du tatouage, intitulée «Comment faire de sa passion son métier». Deux intervenants de renom, James Rakotobe de France et Zed Tatooink de Madagascar, participeront à cet événement. L’objectif de cette journée est de mettre en lumière la culture du tatouage dans le pays.

Les deux intervenants ont engagé des discussions approfondies avec des tatoueurs pour aborder divers aspects du métier. Ils ont partagé des informations cruciales concernant les normes, les étapes du processus de tatouage, l’équipement nécessaire, les obligations fiscales des tatoueurs ainsi que les règles d’hygiène essentielles. De plus, ils ont généreusement partagé leur expertise sur les techniques de tatouage et les aspects liés à l’entrepreneuriat dans ce domaine spécifique.

«Le tatouage est une forme d’expression culturelle qui possède une histoire, une valeur et une éducation, bien que souvent mal comprise. Notre but est de sensibiliser le grand public à la valeur du tatouage et de changer les préjugés qui entourent cette pratique,» déclare Hanta Navalona Razafimanantsoa dite Sleeping Pop, fondatrice de Havatse.