Nouvelles machines Industrielles

La délégation du Ministère du Commerce achemine des équipements destinés à la production de fruits secs dans la région d’Antalaha, comprenant des variétés telles que ampalibe, banane, mangue et corossol. À Tolagnaro, une machine spécialisée dans la fabrication de chips à base de banane et de patate douce a été livrée. Par ailleurs, à Sambava, une machine a été installée pour permettre la production artisanale de savon, utilisant de l’huile de palmier et de la noix de coco.