NATATION – AFRIQUE JUNIORS – La participation malgache incertaine

Dans le brouillard. Madagascar fait partie d’une trentaine de pays qui comptent participer à la XVe édition des championnats d’Afrique des juniors, réservés à la catégorie des 14-18 ans. Le sommet continental s’étalera du 6 au 9 décembre, c’est-à-dire dans un mois et une semaine, à la piscine de Côte d’Or à l’ile Maurice, construite en 2019 en vue des Xe Jeux des Iles.

Cette édition était prévue se tenir au Soudan, mais du fait de la guerre sans fin dans ce pays, Wolrd Aquatics et Africa Aquatics ont en confié l’organisation à l’Ile aux Dodos. Ce sera la quatrième organisation en terre mauricienne, après les éditions en 1996, 2005 et 2009, accueillies auparavant à la piscine Serge Alfred à Beau-Bassin.

À plus d’un mois de l’événement, «nous voulons bien démarrer le regroupement officiel (…) Notre participation à ce championnat d’Afrique figure dans notre programme d’activités annuelles, envoyé au ministère de la Jeunesse et des sports (…) Nous attendons la réaction de celui-ci car nous devons procéder à la préparation des nageurs. Le ministère va-t-il prendre en charge la participation des nageurs ?», s’inquiète le directeur technique national, Naivo Razafindrafidy.

Mêmes critères

«Au cas où le ministère répond tardivement qu’il ne pourra pas prendre en charge la préparation et le déplacement de l’équipe nationale, les parents pourront trouver d’autres solutions afin de ne pas rater ce championnat d’Afrique, tout en respectant et en priorisant, bien évidemment, le classement des juniors», souligne le DTN.

La direction technique appliquera les mêmes critères qu’aux championnats du monde juniors en septembre, le top 5 masculin et féminin sera priorisé pour former la sélection. «Le niveau de nos jeunes nageurs a vu une impressionnante progression et amélioration ces derniers mois, aux Jeux des Iles et aux championnats du monde en Israël. Ils ont actualisé des records nationaux et de nombreuses meilleures performances et nous devrons poursuivre dans ce sens et participer à une telle compétition internationale», insiste Naivo Razafindrafidy, premier responsable technique de la natation à Madagascar.