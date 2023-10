N1A DAMES- Le MB2All au pinacle

Le championnat de Madagascar N1A Dames a pris fin hier, au Palais des sports de Mahamasina, avec la victoire des joueuses de MB2All, devant la GNBC d’Analamanga sur le score de 60-54 (17-13, 19-18, 9-12, 15-11).

Pour défendre le titre qu’elles détiennent, les filles de MB2All ont su gérer leurs temps forts. Avec Christiane Minaoharisoa Jaofera, auteure d’un triple double et élue MVP de la rencontre avec ses 15 points, 14 rebonds et 38 passes, les joueuses de MB2All, championnes de Madagascar quatre années de suite, ont montré qu’elles ne le sont pas pour rien ces trois dernières années. La combinaison Muriel, Christiane et Chantiah a fait des ravages. À moins de 1’32 de la fin du premier quart temps, le score a été de 15-9 pour MB2All avec une Muriel à 6 points, Sidonie Marie Erica à 5 points et Sarobidy de GNBC à 4 points. Les deux équipes se sont quittées sur le score de 17-13, à la fin de ce quart temps.

Au début de la deuxième période, la GNBC, emmenée par le trio Chine, Sarobidy et Angela, pensionnaires de l’équipe nationale de basketball 5×5 durant les JIOI, ont sonné la révolte pour revenir à 36-31 avant la pause. Le troisième quart temps a tourné à l’avantage des filles de la GNBC. Menées par 10 points d’écart, 43-33, elles sont revenues de loin pour recoller à 45-43. Pour débuter le quatrième quart temps, la GNBC a gagné 2 lancers, mais ils n’ont pas été transformés en points. Sur un tir à 2 points de Chine, la GNBC est revenue à 45 partout.

Un peu difficile

Se sentant menacées par le retour de leurs adversaires, les filles de MB2All ont accéléré le rythme. Muriel, Sydi, Christiane ont fait succéder leurs points pour permettre à leur équipe de creuser l’écart à 56-51 à 1’22 de la fin du match. Touchée, l’une des pièces maitresses de la GNBC, Angela, a dû sortir pour un petit soin. Une occasion pour MB2All de clore le match par de nouveaux points de Christiane, 58-52 à 41 secondes de la fin du match. Christiane a conclu en marquant 2 nouveaux points, synonyme d’un quatre à la suite. Le score final a été de 60-54.

Muriel Hajanirina, membre de l’équipe de MB2All, a expliqué que « gagner le titre cette année a été un peu difficile, surtout en finale. Cela prouve que les autres clubs ont évolué et c’est bien pour le basketball malgache. Notre avantage réside toujours dans notre complicité et la connaissance sur le terrain, et gagner un titre apporte toujours de la joie à toute l’équipe.

Mialy Léoncia Andriamamonjisoa, capitaine de la GNBC, pour sa part, a expliqué : « C’est notre première année en N1A et c’est encourageant pour l’avenir.