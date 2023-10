Madagascar particirpe au World Food India

Madagascar enverra une délégation conjointe des ministères des Affaires étrangères et de l’Agriculture à la deuxième édition du « World Food India », qui se tiendra du 3 au 5 novembre 2023 à New Delhi, en Inde. Cet événement, organisé par le gouvernement indien, vise à favoriser les partenariats entre les entreprises locales et internationales et à offrir une ouverture vers l’économie alimentaire indienne.