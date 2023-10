Madagascar acteur clé de la fourniture de Minerais

Madagascar est un fournisseur majeur de minerais pour l’industrie électronique en Afrique, avec des réserves notables de cobalt, lithium, manganèse, nickel et graphite. Selon la Banque africaine de développement, le pays détient une part importante des réserves mondiales de graphite (8,1%) et de cobalt (1,4%). La BAD prévoit une forte augmentation de la demande mondiale de ces minerais d’ici 2050, avec une croissance projetée de 494% pour le graphite et de 460% pour le cobalt par rapport à la production mondiale de 2018.