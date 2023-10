JUDO – MONDIAUX VÉTÉRANS – Deux sur les trois combattants prévus s’envolent pour Abu Dhabi

Madagascar sera finalement représenté par deux combattants, au lieu de trois prévus aux championnats du monde de judo, réservés aux vétérans. La joute mondiale se déroulera, du 31 octobre au 3 novembre, à Abu-Dhabi aux Emirats Arabes. Les porte-fanions de la Grande ile sont les fondateurs du club Hakudokan, Mamy Dongozo Rasolondraibe, âgé de 58 ans, engagé dans la catégorie des -66kg, et le judoka du club Esca, Samuel Vestalys Heriniaina, âgé de 55 ans, dans la catégorie des 60kg.

Ils sont engagés dans la catégorie Masters 6, c’est-à-dire entre 55 et 59ans. Ils se sont envolés hier. «Nous participons, autant que possible, tant qu’il y a des compétitions réservées aux vétérans. Nous avons d’ailleurs participé à plusieurs éditions du championnat national. Nous poursuivrons dans ce sens, même si cette fois le coût du voyage est exorbitant. Nous tenons à remercier les partenaires», confie Mamy Dongozo.

Malheureusement, Luc Rasoanaivo Razafy reste à la maison et rate ainsi sa deuxième participation, après celle au Maroc en 2019. «Je ne pourrai pas cette fois partir. J’ai néanmoins anticipé la préparation des dossiers auprès des instances concernées. Je n’ai eu aucune réaction jusqu’à la veille du départ prévu samedi. Pourtant, je me suis bien préparé (…) Nous devrions y arriver au plus tard lundi pour régler l’accréditation et le contrôle technique programmé, entre 10 heures et 11 heures sur place», regrette l’olympien de Barcelone en 1992. Les deux chanceux qui représenteront le pays à Abu Dhabi entreront en lice mardi.

. R.